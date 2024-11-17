В РПЦ назвали абсурдными обвинения в шпионаже из храма православного в Швеции

В шведском городе Вестерос православный храм оказался в центре обсуждений из-за заявлений местных экспертов, предполагающих возможность использования здания для слежки за стратегическими объектами города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии