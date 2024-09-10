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  • Ural Karahanow
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Надо загнать врага, как крыс в угол: На покровском направлении идут ожесточенные бои

Надо загнать врага, как крыс в угол: На покровском направлении идут ожесточенные бои

Надо загнать врага, как крыс в угол: На покровском направлении идут ожесточенные бои Юлия СоколоваОдни из самых ожесточенных сражений на текущем этапе конфликта на покровском направлении происходят не в самом Покровске, а в районе населенных пунктов Селидово, Украинск и Горняк.

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