Надо загнать врага, как крыс в угол: На покровском направлении идут ожесточенные бои Юлия СоколоваОдни из самых ожесточенных сражений на текущем этапе конфликта на покровском направлении происходят не в самом Покровске, а в районе населенных пунктов Селидово, Украинск и Горняк.