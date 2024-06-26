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Мужчина на автомобиле "Хонда" сбил 7-летнюю велосипедистку в Улан-Удэ

Мужчина на автомобиле "Хонда" сбил 7-летнюю велосипедистку в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Бурятия, в одном из дворов города 41-летний водитель автомобиля Honda Wesel совершил наезд на 7-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

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