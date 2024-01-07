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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитров о победе над Руне в финале в Брисбене: «Играя против топ-теннисистов, которые к тому же намного моложе меня, я могу оценить свой уровень»

32-летний болгарин победил в Брисбене, обыграв в финале 20-летнего Хольгера Руне. «Сегодня я испытал множество разных эмоций.

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