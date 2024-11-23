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The New York Times: стали известны некоторые условия предполагаемого прекращения огня между Израилем и «Хизбаллой»

The New York Times: стали известны некоторые условия предполагаемого прекращения огня между Израилем и «Хизбаллой»

После ожесточенных столкновений имевших место между израильскими силами и боевиками ливанской группировки «Хизбалла» контуры потенциального соглашения о прекращении огня, похоже, обретают форму, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в США, Ливане и Израиле.

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