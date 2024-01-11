В Приморье тушат природный пожар, предположительно, возникший из-за фейерверка

В Ольгинском муниципальном округе Приморья произошел природный пожар площадью около 5 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
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