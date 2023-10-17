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Индексируют дважды: как повысят пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году

Индексируют дважды: как повысят пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году

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