«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, включая заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».