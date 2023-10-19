«Бензема не осудил терроризм, не упомянул французских жертв, включая заложников. Это шокирует». Депутат Европарламента Морано о посте Карима про Палестину

Напомним, после того, как Бензема высказался в поддержку жителей Газы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи экс-форварда сборной Франции и «Реала» с террористами: «Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, как все мы знаем».
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