РБК: в Белгороде люди перестали быть беспечными и сразу прячутся от ударов ВСУ

Жители Белгорода перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.
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