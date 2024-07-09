Фестиваль «Музыкальные вечера на Селигере» посетили Дмитрий Харатьян, солисты Большого театра и другие гости

В Тверской области завершился XXXVI фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере», который принял в Осташковском округе множество коллективов страны и Верхневолжья, исполнивших шедевры зарубежной и отечественной музыки.
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