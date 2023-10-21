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На пульсе времени

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ХАМАС готовит скрытый от посторонних глаз "сюрприз": В США предрекли "кошмарный исход" наземной операции ЦАХАЛ

ХАМАС готовит скрытый от посторонних глаз "сюрприз": В США предрекли "кошмарный исход" наземной операции ЦАХАЛ

Американское издание The Washington Post предположило, что ХАМАС может иметь намного более продвинутое оружие, чем принято считать.

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