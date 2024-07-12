На Байконуре снова задержали иностранцев

Они пытались проникнуть на территорию космодрома. Сотрудники полиции задержали на Байконуре двух граждан Нидерландов и одного гражданина Бельгии, которые пытались проникнуть на территорию российского космодрома.
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