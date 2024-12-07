«Работают Боширов и Петров»: в Польше вспыхнул порт, снабжающий Украину оружием. Местные говорят о взрывах в контейнерах с «игрушками»

Анатолий Страшко

О Никарагуа хотелось бы сказать. Я когда-то неплохо знал Латинскую Америку. Побывал во всех крупных странах - Чили, Аргентина - во время кризиса на Мальвинах, Бразилия, Уругвай, Панама, Перу, Гватемала, Куба, и некоторых мелких . Могу сказать, что для США это пороховая бочка. Народы Латинской Америки ненавидит США, ненавидят вообще англо-саксов. Их они именуют единым бранным словом "гринго". Очень хорошо относились к СССР. Ведь и до них правда доходила о нашей стране. Да и сейчас, я думаю, к России с теплотой относятся. Ведь не случайно именно Бразилия в БРИКС вошла. Англо-саксы своё ещё получат по полной и от Африки и от Латинской Америки. Да и от прочего мира ими ограбленного.