Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Работают Боширов и Петров»: в Польше вспыхнул порт, снабжающий Украину оружием. Местные говорят о взрывах в контейнерах с «игрушками»

«Работают Боширов и Петров»: в Польше вспыхнул порт, снабжающий Украину оружием. Местные говорят о взрывах в контейнерах с «игрушками»

Автор: МК 4 декабря в порту Гдыня, на территории HES Gdynia Bulk Terminal, вспыхнул пожар, охвативший конвейер, расположенный над складскими помещениями.

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Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Работают конечно ,что мы хуже жидов?только их фамилии мы не узнаем никогда
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14 час.
Анатолий Страшко
О Никарагуа хотелось бы сказать. Я когда-то неплохо знал Латинскую Америку. Побывал во всех крупных странах - Чили, Аргентина - во время кризиса на Мальвинах, Бразилия, Уругвай, Панама, Перу, Гватемала, Куба, и некоторых мелких . Могу сказать, что для США это пороховая бочка. Народы Латинской  Америки ненавидит США, ненавидят вообще англо-саксов.  Их они именуют единым бранным словом &quot;гринго&quot;. Очень хорошо относились к СССР. Ведь и до них правда доходила о нашей стране. Да и сейчас, я думаю, к России с теплотой относятся. Ведь не случайно именно Бразилия в БРИКС вошла. Англо-саксы своё ещё получат по полной и от Африки и от Латинской Америки. Да и от прочего мира ими ограбленного.
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Дмитрий, а Вы не допускаете, что именно &quot;жиды&quot;, как Вы выразились, там за деньги это и делают. Ведь в Польше поляков раз, два и обчёлся. В основном евреи. И уже давно.
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11 час.

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