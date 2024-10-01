Переезд — это не только хлопотное, но и зачастую затратное мероприятие. Одной из важных статей расходов становятся коробки и упаковочные материалы.
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Переезд — это не только хлопотное, но и зачастую затратное мероприятие. Одной из важных статей расходов становятся коробки и упаковочные материалы.
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