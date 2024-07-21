Архив Митрохина: какие планы диверсий КГБ в США вскрыл советский предатель

После распада СССР вскрылся очередной факт предательства. В 1992 году бывший архивариус КГБ Василий Митрохин вывез документы, благодаря которым весь мир узнал о многих планах (правда, не реализованных) советских спецслужб.
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