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Наш район Южнопортовый

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Попытку подкупить судебного пристава пресекли в Южнопортовом

Следователи предъявили обвинение представителю предпринимателя, попытавшемуся в Южнопортовом районе дать взятку судебному приставу-исполнителю.

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