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Так тараканы узнают свою семью: память о колонии формируется после первого обеда

Так тараканы узнают свою семью: память о колонии формируется после первого обеда

Как таракан запоминает свою семью? Ответ кроется в его первом обеде. Молодые особи поедают испражнения старших сородичей, и эта пища дает им сразу два преимущества.

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