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Парламентская газета

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50 триллионов не предел: вклады россиян пухнут из-за высоких процентов

50 триллионов не предел: вклады россиян пухнут из-за высоких процентов

Согласно отчетности Центробанка, активный рост средств населения на депозитах в настоящее время поддерживается высокими ставками: с начала года россияне разместили в банках 4,8 триллиона рублей, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный прошлогодний период.

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Комментарии
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Ирина52
Свист художественный... Если банк завышает проценты на депозиты,значит, банкир собирается сбежать (по типу МММ)...Доказано опытом последних 30 лет. Большинство же депозитов дают процент меньший, чем реальная инфляция ( по уровню цен в магазинах,а не лживой статистики).
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