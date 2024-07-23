50 триллионов не предел: вклады россиян пухнут из-за высоких процентов

Согласно отчетности Центробанка, активный рост средств населения на депозитах в настоящее время поддерживается высокими ставками: с начала года россияне разместили в банках 4,8 триллиона рублей, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный прошлогодний период.