Сертификаты на покупку первого семейного автомобиля могут начать выдавать в России

На его получение смогут рассчитывать семьи, в которых родился первый ребенок На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому молодым семьям предлагают выдавать сертификат на покупку первого автомобиля.
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