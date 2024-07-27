«Полный хаос»: парапсихолог прокомментировал состояние Глюк’oZы

Состояние певицы Глюк’oZы можно сравнить с балансированием над пропастью. Такую точку зрения высказала парапсихолог Алиса Алмазова в беседе с журналистами «Экспресс-газеты» после скандального выступления артистки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии