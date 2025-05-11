WSJ: фон дер Ляйен обсудила с Мерцем ведение санкций против Nord Stream 2

Возможную блокировку газопровода Nord Stream 2 («Северный поток – 2») в качестве попытки оказать давление на Россию при отказе от 30-дневного перемирия с Украиной обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
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