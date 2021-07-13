10 важных правил поведения в жару.

Жаркая погода - большая нагрузка для тех, кто еще не готов или не может адаптироваться к высоким летним температурам, в первую очередь для детей (особенно до четырех лет) и людей в возрасте, .
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