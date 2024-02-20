«Ребята не роботы — надо это понимать»: Ротенберг о первом поражении на «СКА Арене»

Главный тренер армейцев считает, что команде не хватило эмоциональной свежести. Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал первое поражение команды на новой «СКА Арене» в рамках чемпионата КХЛ со счётом 0:3.
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