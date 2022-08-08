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«Спартак» о встрече с судейским корпусом: «Нам разъяснили дополнительно введенные критерии. Оценили сложность работы арбитров»

Гендиректор «Спартака» высказался о встрече с представителями судейского корпуса. — Стали ли арбитры лояльнее к «Спартаку»? — Не знаю — мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию правил игры.

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