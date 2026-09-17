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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оклахома», «Сан-Антонио» и «Бостон» – лучшие команды НБА на следующие 3 года по версии ESPN

ESPN выложил прогнозируемый рейтинг силы команд НБА на отрезке в следующие три года. Клубы сравнивались по критериям состава, менеджмента, активов на драфтах, бюджетов и рынков.

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