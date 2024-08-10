Полиция задержала избившего пенсионерку таджика, но сразу же отпустила. Русская община пришла на помощь

Очередная дичайшая по своей сути история произошла на просторах нашей великой и необъятной Родины. На этот раз жертвой древних традиций в рамках культурного обмена стала пенсионерка, которая просто вышла подышать воздухом, но что-то пошло не так.
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