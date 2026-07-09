Fit Service назвал три неполадки мотора при переходе с бензина АИ-92 на АИ-95

Использование бензина АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 провоцирует детонацию, которая может разрушить двигатель и привести к дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер Fit Service Сергей Пономарев.
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