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Газета.ру

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Fit Service назвал три неполадки мотора при переходе с бензина АИ-92 на АИ-95

Fit Service назвал три неполадки мотора при переходе с бензина АИ-92 на АИ-95

Использование бензина АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 провоцирует детонацию, которая может разрушить двигатель и привести к дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер Fit Service Сергей Пономарев.

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