Эксперт Горбачев оценил возможность ввести в самолетах стоячие места

Идея сделать в самолетах стоячие места напрямую противоречит правилам безопасности полетов. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.