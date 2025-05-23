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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Эксперт Горбачев оценил возможность ввести в самолетах стоячие места

Эксперт Горбачев оценил возможность ввести в самолетах стоячие места

Идея сделать в самолетах стоячие места напрямую противоречит правилам безопасности полетов. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

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