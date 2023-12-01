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Агент хавбека «Краснодара» Кади: «Ему нравится Россия, и мы не планируем искать новый клуб зимой»

Агент хавбека «Краснодара» Кади: «Ему нравится Россия, и мы не планируем искать новый клуб зимой»

«Кади отдается на 100% в каждом матче. Ему нравится Россия, и мы не планируем искать новый клуб зимой», — сказал Хелсио Роберто Алиск.

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