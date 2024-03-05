Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

Игорь Всегда алкогольное опьянение было отягчающим обстоятельством.! , теперь это смягчение? Типа ой простите.?

ЕБ Елена Бреслова это только для мигров! а по хорошему и судью, и ментов, ведших дело, и мгра со всем его аулом на разминирование Донбасса, причем без защитных средств