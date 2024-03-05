Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

К предыдущему тексту.Напомню слова автора ТГ-канала "Повёрнутые на Z войне" ("Просим главный аппарат СК РФ организовать проверку по данному делу"), Германа Куликовского ("Александр Иванович Бастрыкин, обратите пожалуйста внимание на всё это блядство"), Сергея Мардана ("Снова надеемся только на доброго Александра Ивановича Бастрыкина — заступника русских людей").

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Комментарии
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Игорь
Всегда алкогольное опьянение было отягчающим обстоятельством.! , теперь это смягчение? Типа ой простите.?
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1 час.
ЕБ
Елена Бреслова
это только для мигров! а по хорошему и судью, и ментов, ведших дело, и мгра со всем его аулом на разминирование Донбасса, причем без защитных средств
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52 мин.
Николай Гончаров
&quot;Следственное управление СКР по Челябинской области планирует обратиться в региональную прокуратуру &quot; - ключевое слово - &quot;планирует&quot;. Сроков нет. И впечатление таке, что &quot;региональная&quot; прокуратура - это на другой планете от &quot;СКР по Челябинской обл.&quot;
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36 мин.

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