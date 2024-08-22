Вот они должны быть на параде на Красной площади, а не "Арматы", "Курганцы" и тп. Царь-Мангал впечатляет! Было бы отлично, если бы такие комплекты шли сразу с заводов, а не делались в рембатах на фронте.
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Вот они должны быть на параде на Красной площади, а не "Арматы", "Курганцы" и тп. Царь-Мангал впечатляет! Было бы отлично, если бы такие комплекты шли сразу с заводов, а не делались в рембатах на фронте.
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