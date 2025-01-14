Лавров: Идёт битва за многополярный мир

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 году, заявил, что в настоящее время в мировой геополитике происходит борьба за многополярный мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии