Александра Урсуляк получила две «Золотые маски», хотя отец не верил в её актёрский талант

Александру Урсуляк выгнали из школы за прогулы, а отец, режиссёр Сергей Урсуляк, отговаривал её от актёрской карьеры и говорил, что не видит у дочери артистических данных.
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