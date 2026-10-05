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Александра Урсуляк получила две «Золотые маски», хотя отец не верил в её актёрский талант

Александра Урсуляк получила две «Золотые маски», хотя отец не верил в её актёрский талант

Александру Урсуляк выгнали из школы за прогулы, а отец, режиссёр Сергей Урсуляк, отговаривал её от актёрской карьеры и говорил, что не видит у дочери артистических данных.

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