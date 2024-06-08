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Джейлен Браун о свободном времени перед финалом НБА: «Смотрел Гарри Поттера»

У «Селтикс» было 10 дней на отдых после завершения решающей серии Восточной конференции с «Пэйсерс».  «Многие наши парни, вероятно, проводят время с семьями, все дела, но у меня семьи нет.

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