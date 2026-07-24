❗️ Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе Сегодня около 14:00 в море между пляжами «Песочный» и «Солнечный» обнаружили без признаков жизни 60‑летнего мужчину.
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❗️ Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе Сегодня около 14:00 в море между пляжами «Песочный» и «Солнечный» обнаружили без признаков жизни 60‑летнего мужчину.