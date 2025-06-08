Reuters: США ожидают еще более мощного удара ВС РФ по Украине

Власти США считают, что удар ВС РФ по Украине в ответ на атаку российских аэродромов будет реализован в несколько этапов и массированные налеты ракет и беспилотников в конце текущей недели — не более, чем прелюдия.
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