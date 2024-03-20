Глава концерна Nammo: Европе необходимо сделать доступнее мощности для ВПК

Глава совместного оборонного концерна Финляндии и Норвегии Nammo Мортен Брандтцег высказал мнение, что европейским странам необходимо сделать более доступными мощности для военно-промышленного комплекса (ВПК).
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