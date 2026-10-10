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Спорт Уик-Энд

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Малкин в 40 лет сделал то, что за последнее десятилетие удавалось лишь двум хоккеистам. И это ещё не всё!

Малкин в 40 лет сделал то, что за последнее десятилетие удавалось лишь двум хоккеистам. И это ещё не всё!

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает удивлять болельщиков НХЛ. В 40 лет он не только сохраняет высокую результативность, но и пополняет коллекцию редких статистических достижений.

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