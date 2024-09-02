Раскрыта внешность нового суперкара Aston Martin Vanquish c V12

В соцсетях раньше времени растиражировали официальные снимки многоцилиндрового купе. Вопреки первоначальному плану Aston Martin Vanquish сохранил переднее расположение двигателя и не променял V12 на V8: купе разработано по канонам 2000-х.
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