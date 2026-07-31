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В Московской области увеличился средний возраст вступающих в брак

В Московской области увеличился средний возраст вступающих в брак

За последние годы в Московской области заметно «повзрослел» свадебный портрет. Согласно статистике Министерства социального развития Подмосковья, в этом году средний возраст мужчин, вступающих в брак, достиг 36 лет, а женщин — 33 лет.

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