В Московской области увеличился средний возраст вступающих в брак

За последние годы в Московской области заметно «повзрослел» свадебный портрет. Согласно статистике Министерства социального развития Подмосковья, в этом году средний возраст мужчин, вступающих в брак, достиг 36 лет, а женщин — 33 лет.
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