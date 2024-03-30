В Ноябрьске спасатели ликвидировали учебное ДТП из трех машин

Пожарные Ноябрьска отработали навык спасения людей из горящих автомобилей. По легенде, в тройном ДТП воспламенилась одна из машин, а травмированные водители оказались заперты внутри, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Ямала.
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