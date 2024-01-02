Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24 3-й этап Раубичи, Беларусь Расписание трансляций 5 января, пятница Спринт, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30) Спринт, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:10) 6 января, суббота Гонка преследования, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30) Гонка преследования, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35) 7 января, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (с 10:30) Большой масс-старт, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:35) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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