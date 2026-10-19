Генерал Рэнди Джордж предупредил Пентагон о критической нехватке ракет для Patriot и THAAD за два месяца до начала войны с Ираном.
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Шила в мешке не утаить! Особенно, если мешок очень дырявый.