Ну вот, собственно, и все. Приговор подписан, деньги палачам выделены. Пока один миллиард долларов, а там видно будет, как масть пойдет.
МКС будут убивать без участия России
Комментарии
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Компанцев Сергей
МКС будут убивать без участия России.. мне жаль сша не смогут в нужное место утопить , топлива у сша нет и АЭС тоже наше полпиво факт значит упадет куда то , хорошо если на территорию сша а если в другом месте . кому то золотом платить придётся .. удачи сша
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46 мин.
Владимир Алтайцев
Пусть падает на Вашингтон.
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32 мин.
Александр Рус
давно пора иметь свою станцию,а эту нежно опустить часть на пиндосов,часть на гейропу и наглию
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5 мин.
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