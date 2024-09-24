Компанцев Сергей

МКС будут убивать без участия России.. мне жаль сша не смогут в нужное место утопить , топлива у сша нет и АЭС тоже наше полпиво факт значит упадет куда то , хорошо если на территорию сша а если в другом месте . кому то золотом платить придётся .. удачи сша