БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    давно пора иметь свою станцию,а эту нежно опустить часть на пиндосов,часть на гейропу и наглиюМКС будут убивать...
  • Модест
    Лаврову пора фиалки поливать на пенсии, старенький уже дедушка. Надо уже кого помоложе и позубастей.Центральную Азию ...
  • Владимир Алтайцев
    Пусть падает на Вашингтон.МКС будут убивать...

МКС будут убивать без участия России

МКС будут убивать без участия России

Ну вот, собственно, и все. Приговор подписан, деньги палачам выделены. Пока один миллиард долларов, а там видно будет, как масть пойдет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Компанцев Сергей
МКС будут убивать без участия России.. мне жаль сша не смогут в нужное место утопить , топлива у сша нет и АЭС тоже наше полпиво факт значит упадет куда то , хорошо если на территорию сша а если в другом месте . кому то золотом платить придётся .. удачи сша
Ответить
46 мин.
Владимир Алтайцев
Пусть падает на Вашингтон.
Ответить
32 мин.
Александр Рус
давно пора иметь свою станцию,а эту нежно опустить часть на пиндосов,часть на гейропу и наглию
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх