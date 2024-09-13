Микроавтобус полиции попал в ДТП на перекрестке Кронверского проспекта и улицы Куйбышева. Об этом сообщает читательница Мойки78 Алина.
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Микроавтобус полиции попал в ДТП на перекрестке Кронверского проспекта и улицы Куйбышева. Об этом сообщает читательница Мойки78 Алина.