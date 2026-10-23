Бывший полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков оказался в центре необычной дискуссии после выездной победы «Галатасарая» над французским «Лиллем» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов - 4:2.
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