Фоторепортаж: паводок в черте Рязани

Рязанцы, кто как может, пытаются адаптироваться к прихоти Оки разливаться каждую весну. Так, жители города уже в качестве семейного отдыха берут лодки, сап-борцы и направляются в Лесопарк — он ненадолго становится в известной степени Аквапарком.
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