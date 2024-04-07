Фоторепортаж: паводок в черте Рязани

Рязанцы, кто как может, пытаются адаптироваться к прихоти Оки разливаться каждую весну. Так, жители города уже в качестве семейного отдыха берут лодки, сап-борцы и направляются в Лесопарк — он ненадолго становится в известной степени Аквапарком.