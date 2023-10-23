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FiNE NEWS

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15 кошек, которые дьявольски напугали своих хозяев

15 кошек, которые дьявольски напугали своих хозяев

Мы рассказывали, когда у черных кошек появилась плохая репутация. В средневековой Европе кошки прочно ассоциировались с язычеством, а в 1233 году папа римский Григорий IX вообще объявил кошачью войну, назвав всех черных кошек врагами церкви.

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