Путину доложили о ситуации в Курщине: "Все оставшиеся одиночные и разрозненные группы ВСУ будут уничтожены"

Врио командира бригады морпехов напрямую доложил президенту России о ситуации в Курской области.О ситуации в Курской области президенту России доложил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев.
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