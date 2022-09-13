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«Поможем ему осуществить мечту»: почти 35 тысяч человек призвали отправить губернатора Хабаровского края на СВО

«Поможем ему осуществить мечту»: почти 35 тысяч человек призвали отправить губернатора Хабаровского края на СВО

На платформе Change.org продолжает расти количество поддержавших петицию с призывом освободить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева от должности и отправить сражаться на Донбасс, исполнив тем самым его «мечту».

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